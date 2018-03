Målsprutan tillbaka - då vände Färjestad

Färjestad hamnade i underläge i de tre första kvartsfinalerna i SM-slutspelet i ishockey mot Skellefteå.

Laget lyckades inte vända någon av dem.

I match fem - efter att Färjestad i match fyra gjort första målet och vunnit i Skellefteå, 3-1 - såg den kanadensiska backen Michael Kostka till att Karlstadlaget hamnade i en ny uppförsbacke på hemmaplan.

Lindqvist kvitterade

Den här gången var förutsättningarna annorlunda. Färjestads målspruta Michael Lindqvist var tillbaka i laget efter två månaders skadefrånvaro - och det var han som fick tag på pucken i röran framför Skellefteåmålet och slog in 1-1 på andra försöket i början av andra perioden.

– Jag lyckades peta in den. Det var ett tag sedan så det var skönt. De som har gjort första målet har ju haft fördel tidigare så det var viktigt att vi gjorde 1-1 och 2-1 ganska snabbt efter det, säger Lindqvist till C More.

Dick Axelsson tog rygg på sin lagkamrat och lyfte in ledningsmålet knappt sex minuter senare.

I tredje perioden satte OS-backen Mikael Wikstrand 3-1 för Färjestad, vilket räckte till seger och reducering till 2-3 i matcher i bäst av sju.

Bortdömt mål

Pär Lindholm gjorde 2-3 med lite mindre än åtta minuter kvar. Frågan är om han vid det laget borde ha varit tvåmålsskytt. Lindholm skickade in en puck bakom Lars Haugen redan i andra perioden men Skellefteå fick målet bortdömt efter videogranskning sedan Jimmie Ericsson fått loss pucken genom att slå undan klubban för Färjestads målvakt.

Den sjätte kvartsfinalen avgörs på skärtorsdagen i Skellefteå.