Mora kopplade greppet i SHL-kvalet

Mora har vänt 0-1 till 2-1 i matcher i direktkvalet till SHL mot Leksand. Efter ännu en fysiskt tuff och spelmässigt jämn match var det till slut två inte helt vana målskyttar som avgjorde för hemmalaget.

Samt en målvakt som höll tätt.

– Vi gör en gedigen insats i dag, vi krigar över 60 minuter. Det var riktigt skönt, säger Moras målvakt Christian Engstrand till C More.

Han hyllar också det uppoffrande försvarsspelet hos sina utespelare.

– Herregud, ja. Vi har säkert sju-åtta riktigt tunga skottäckningar bara i sista perioden. Det är det som krävs och nu ska vi spinna vidare på det.

Det viktiga 1-0-målet kom drygt halvvägs in i matchen. Pucken gled ner mot ena hörnet i Leksands zon och Matt Bailey satte full fräs under skridskorna för att jaga ikapp den. Han hann först, vände bort sin markering och vispade in pucken mot mål. Där kom Alexander Hilmerson först och styrde in pucken högt bakom Tex Williamsson.

Han hade gjort ett mål tidigare under säsongen.

Emil Aronsson hade gjort tre. Men med sju minuter kvar av matchen mot Leksand visade även han att det inte bara är vana måltjuvar som kan avgöra viktiga matcher. David Kase serverade passningen bakom sin egen rygg, och Aronsson snärtade upp 2-0 i nättaket.

– Jag vet inte riktigt hur Kase ser mig. Men han fick fram pucken på något sätt och jag bara sköt. Nu ska vi bara ladda om till nästa match, säger Emil Aronsson till C More.