Nordqvist avslutade utan plus på kortet

Hennes sista nio under lördagen var magnifika. I söndagens avslutande runda av USA-tourtävlingen i Regina, Kanada, bjöd svenskan Anna Nordqvist åter på bra golf, även om den inte var lika birdierik som i tredjerundan.

Totalt blev det fyra birdies, och inga bogeys, vilket gav ett score på fyra under par för dagen och 13 under totalt i tävlingen. Ett resultat som just nu, när alla spelare ännu inte passerat 18:e hålet, räcker till en delad tiondeplats.