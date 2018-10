Norrköping sätter press på AIK i guldkampen

Hammarby tappade poäng hemma mot Kalmar och IFK Norrköping fick några timmar senare ett gyllene tillfälle att göra några för klubbens betydelsefulla ting:

+ Dra ifrån tabelltrean "Bajen" i fajten om andraplatsen och samtidigt hålla avståndet till övriga klubbar som jagar en plats i Europa League-kvalet.

+ Haka på AIK in i det sista om kampen om SM-guldet.

Varpå Östersunds lagkapten Tom Pettersson sträckte på vänstervristen, fick perfekt träff efter tolv minuter och 0-1 borrade sig in i Isak Petterssons vänstra hörn. Kulmen på en stark inledning av Östersund mot ett hemmalag som inte alls fick fart och precision på spelet.

Edwards nära 0-2

Det kunde ha blivit en än värre uppförsbacke när Curtis Edwards fick stå omarkerad några meter utanför straffområdet. Han sökte motsatt hörn mot Tom Pettersson. Bollen smet precis utanför. Där hade Östersund möjligheten att dra ned ridån för Norrköping redan efter en kvart och bredda AIK:s autostrada till SM-guldet.

I stället:

– Ligger man under är det bara att jobba ännu hårdare och den här gången gav det resultat, säger IFK Norrköpings anfallare Kalle Holmberg till C More.

Norrköping matade på - och Holmberg hamnade på nytt i fokus. Förra årets delade skyttekung har haft en tung säsong målmässigt, men ser ut att bli något av höstens man på Östgötaporten.

Vände på sex minuter

På sex minuter vände Norrköping matchen - och Holmberg var delaktig i båda målen.

Först störde han rejält mittbacken Douglas Bergqvist på Ian Smiths inlägg och Alexander Fransson tryckte in 1-1 från distans.

Sedan satte Holmberg, fem mål i de senaste sex matcherna, läckert foten på Simon Skrabbs boll från vänsterkanten.

– Vi börjar trevande, men växer in mer om mer i matchen och vi får två bra mål vid bra tidpunkter, säger Holmberg som nu är uppe i nio allsvenska mål.

Med det målet skickade Holmberg och IFK Norrköping ett klart budskap till Allmänna Idrottsklubben i Solna: Det blir en fajt om guldet så länge östgötarna har chansen att lägga beslag på Lennart Johanssons pokal. Inför Malmö FF:s måndagsbesök på Friends arena är AIK tre poäng före IFK Norrköping.

Två sena mål

Holmberg var några större skonummer från att styra in 3-1 på en snabb omställning i mitten av den andra halvleken. I stället kramades han kort därpå om av managern Jens Gustafsson när Norrköping gick ned på en 3-5-2-uppställning och Holmberg - central anfallare i ett 3-4-3-system - gav plats åt Lars Krogh Gerson.

Ett byte med klar prägel av fingertoppskänsla.

Noah Sonko Sundberg slet tag i Gudmundur Thorarinsson, domare Mohammed Al-Hakim blåste och pekade på straffpunkten.

Från den prickade just Krogh Gerson in 3-1 med kvarten kvar. På tal om prickskytte så ville inte Simon Thern vara sämre och smekte in 4-1 i Aly Keitas vänstra kryss.

På tilläggstid reducerade Hosam Aiesh på straff.