Omdiskuterat mål gav Timrå segern

Johannes Kinnvall vet att man ska spela tills domaren har blåst. Alla väntade på att signalen skulle komma när Eero Kilpeläinen såg ut att ha blockerat pucken.

Det gjorde den inte och Kinnvall tog chansen.

– Jag såg att den låg där vid beskydden. Det var bara att försöka veva in den. Det var riktigt skönt, det är inte ofta jag är där i offensivt läge, säger Kinnvall till C More.

Örebros tränare Niklas Sundblad tyckte först att målet var regelvidrigt. Men när han fick se tv-repriser efteråt medgav han:

– Det är korrekt. Oturen grinar oss i ansiktet.

Det var Örebros sjätte raka förlust och närkingarna ligger kvar på näst sista plats i SHL-tabellen. Laget hade flera chanser att avgöra i numerärt överläge sista minuterna av ordinarie tid.

– Effektiviteten saknas. Det är därför vi ligger där vi ligger, säger Niklas Sundblad till C More.

Skyttekungen Aaron Palushaj satte visserligen 1-0 i första perioden, men Filip Hållander kvitterade för Timrå.

Matchhjälten Johannes Kinnvall hyllade en annan matchhjälte - målvakten Niklas Sedberg som räddade 32 av 33 skott.

– Det är roligt att han kliver fram en sådan här viktig match, säger Kinnvall.