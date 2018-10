Örebro bröt dystra sviten mot Djurgården

ÖSK hade förlorat de sju senaste allsvenska matcherna mot Djurgården och dessutom blivit poänglöst i sex raka hemmamatcher mot Stockholmslaget. Men på söndagseftermiddagen, då ÖSK fyllde 110 år och passade på att jubileumfira det i samband med matchen, spräckte alltså ÖSK den tunga sviten mot den allsvenska mardrömsmotståndaren.

Vaiho från start

Örebro började piggt och skapade några farliga lägen - men överlistade då inte Tommi Vaiho i gästernas mål. Vaiho som gjorde en stormatch i det mållösa derbyt mot AIK för en vecka sedan, tog alltså återigen plats i Djurgårdens mål då en krasslig Andreas Isaksson fick stanna hemma. Strax före pausvilan tryckte istället Djurgårdens försvarare Niklas Gunnarsson iväg ett skott som styrdes via olycklige ÖSK:aren Filip Rogic och vidare in i mål efter en hörna. Och Djurgården jubilerade då med 2 500 mål i allsvenskan.

– Vi gör en okej första halvlek både offensivt och defensivt. Vi släpper ju inte till så många målchanser men sen får de ett turligt mål, sade Örebro mittfältare Albin Granlund i pausintervjun till C More.

Men tidigt i andra halvleken var det Örebros tur att få till ett turligt mål som gick in via en motståndare. ÖSK-kaptenen Nordin Gerzic tryckte iväg ett långskott som touchade ryggen på Djurgårdens mittback Marcus Danielson och ändrade bana och vidare in i mål.

Första målet - på sex år

Och det var ÖSK:s första mål hemma mot Djurgården sedan 2012 - men den gången ledde det inte till poäng för närkelaget. Det dröjde därmed 459 matchminuter för Örebro att få hål på Djurgården.

Men det blev inte fler mål på Behrn arena denna söndagseftermiddag - och Djurgården har nu kryssat tre matcher i följd och inte vunnit i allsvenskan sedan 22 september borta mot Trelleborg.