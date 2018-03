Oskarshamn till playoff mot Leksand

Oskarshamn krossade Almtuna med 6-0 i sista omgången av slutspelsserien i hockeyallsvenskan och tar sig därmed till playoff till direktkval mot Leksand.

– Jag är glad att vi vågade spela ut som vi gör. Efter 2-0 sent i första perioden rullade det på rätt bra, säger Oskarshamnstränaren Björn Hellkvist till C More.

Inför den sista omgången hade fyra lag chansen att vinna serien. Oskarshamn, Södertälje och AIK på nio poäng och Björklöven på åtta.

Björklöven hemmabesegrade AIK med 4-3, men kunde inte komma ikapp Oskarshamn och Södertälje som båda vann sina matcher. Södertälje slog Pantern med 5-2, men segermarginalen var för liten då Oskarshamn hade målfest mot Almtuna.

Oskarshamn får nu möta Leksand, i bäst av tre matcher, om platsen i SHL-kvalmötet med Mora.

– Vi är fullpumpade med självförtroende. Vi vann ju hälften av matcherna mot Leksand, säger Hellkvist.