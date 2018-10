Özil i storform när Arsenal vann

Mesut Özil fick stående ovationer när han byttes ut med tio minuter kvar av hemmamatchen mot Leicester i Premier League-fotbollen. De var synnerligen välförtjänta.

Héctor Bellerín styrde visserligen bollen i eget mål efter en halvtimme, men Arsenal vände och vann med 3-1, och Özil låg bakom det mesta.

1-1, i den 45:e minuten: Özil väggspelade sig, med hjälp av Bellerín, in i straffområdet och stötte in 1-1 via stolpen med en elegant bredsida.

2-1, i den 63:e minuten: Özils passning skar genom Leicesterförsvaret fram till Bellerín, som hittade nyss inbytte Pierre-Emerick Aubameyang fri framför mål.

3-1, i den 66:e minuten: Özil gjorde en elegant klack på mittplanen, lurade sedan motståndarförsvararna genom att hoppa över en passning från Bellerín, stack i stället själv i djupled, fick bollen och chippade fram den till Aubameyang som satte slutresultatet i öppet mål.

Arsenal har nu sju raka segrar i ligan och ligger fyra, två poäng bakom serieledande Manchester City.