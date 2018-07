Rashidis drömdebut gav AIK segern

AIK gjorde ingen superprestation mot Sundsvall. Framför allt handlade den första halvleken om Sundsvall - och i synnerhet om anfallaren Maic Sema. Två ribbträffar plus ytterligare ett superläge - varav ett läge var en möjlig kandidat till årets mål om bollen gått in. Men bollen gick inte in, var det inte ribban så var det Oscar Linnér i AIK-målet som var i vägen.

AIK-försvararen Per Karlsson var självkritisk i paus:

– Det är inte tillräckligt bra. Vi kommer inte upp i nivå och de gör det bra. Det är hårt och tufft, de är bra på den här matta, sade han till C More.

Luktade oavgjort

Det blev en uppryckning i den andra halvleken, men det såg länge ur att bli oavgjort - precis som över två matcher mellan lagen förra året.

Men på tilläggstid slog ytterbacken och nyförvärvet Rashidi till - och det hör inte till vanligheten.

– Jag är inte så bra på att göra mål, vet inte när jag gjorde det senast. Jag springer bara på kanten och försöker göra min gubbe, säger han.

Rashidi tog emot bollen ute på sin kant, vände inåt och drog till. En drömträff och bollen seglade upp i bortre krysset. Rashidi firade med några volter på planen efter målet i hans första match i AIK-tröjan.

– Det är snyggt, säger han när han får se reprisbilderna.

– Jag försökte bara få avslutet på målet och lyckligtvis så gick den in.

Surt för Sundsvall

Rashidi presenterades så sent som för en dryg vecka sedan efter att ha värvats från Dalkurd.

AIK leder allsvenskan på 30 poäng, tre före Norrköping och fyra före Hammarby - men med en respektive två matcher mer spelade än toppkonkurrenterna.

För Sundsvall sved såklart förlusten.

– Det är jättesurt att förlora så här. Vi skapar mer än AIK och gör en jättebra insats, säger tränaren Joel Cedergren.