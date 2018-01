Det var serieledaren och SHL:s bästa hemmalag mot det sämsta i bortarink.

Växjö hade dessutom full pott i sex raka matcher mot Karlskrona med sig in på isen.

Som om inte det räckte förfogar Växjö över kanadensaren Liam Reddox. Reddox stod för fyra assist i novembermötet, 6-4, och har gjort fler poäng mot Karlskrona (2+5, inklusive torsdagens match) än mot alla övriga lag i serien (5+1).

För den 31-årige forwarden spelade det ingen roll att Karlskrona fick chansen i numerärt överläge mer eller mindre direkt (efter 1.43) - han gjorde ändå 1-0 efter knappt tre minuter och bäddade för ännu en Växjö-seger.

– Jag har en ganska bra känsla mot det här laget just nu, sade Reddox till C More.

Visserligen kvitterade Joel Kellman till 1-1 med hjälp av Växjöbacken Noah Welch men i tredje perioden avgjorde hemmalaget.

Andrew Calof trodde att han hade gett Växjö ledningen redan i andra perioden men efter videogranskning konstaterade domarna att det hårda skottet ur dålig vinkel gick i stolpen.

Nästa ramträff - från Robert Rosén - gav Calof en ny chans och den gången, efter lite mer än fem minuter av slutperioden, var hans 20:e mål för säsongen ett faktum, 2-1.