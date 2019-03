Rydström: "Jag har hittat hem i Sirius"

På många sätt är Henrik Rydström Kalmar FF.

Ingen spelare har gjort fler matcher för föreningen och efter att han avslutade den aktiva karriären 2013 har han som ledare haft hand om klubbens olika juniorlag och varit såväl assisterande- som huvudtränare för A-laget.

Men efter förra året fick allt ett abrupt slut.

"I grunden trygghetsnarkoman"

Via ett sent på kvällen publicerat pressmeddelande meddelade klubbledningen att ikonens kontrakt inte skulle förlängas - och att han helt enkelt dumpades.

– Jag fattar att jag förknippas med Kalmar. Som spelare bestämde jag mig tidigt för att jag skulle vilja spela i samma lag under hela karriären, om jag fick möjligheten. Det fick jag. Det hade kanske varit utvecklande att testa något annat, inte minst som människa. Därför kände jag att jag som tränare aldrig skulle vara främmande för att byta miljö, säger han till TT.

Och bytte miljö, det gjorde Rydström.

I december blev han klar för Sirius. För första gången i karriären har Rydström packat sina väskor och gett sig ut för att testa sina segel utanför Kalmars gränser. Än så länge har det mesta gått obehindrat.

– Det gick ganska snabbt att känna sig hemma här, både i Sirius som klubb och med spelarna.

– Jag är i grunden en trygghetsnarkoman, men det kändes rätt att flytta hemifrån. Skitbra för egen del, faktiskt. Både på ett personligt plan, och som tränare.

Delat ledarskap

Att det blev just Sirius efter uppbrottet från Kalmar var inget svårt val.

– Jag pratade med en del andra klubbar, men Sirius hörde av sig väldigt snabbt efter att det blev offentligt med Kalmar. Jag sympatiserar med vad Sirius gjort i många år, deras försök att spela kreativ fotboll.

I Sirius har Rydström fått Mirza Jelecak vid sin sida. Duon kommer tillsammans att träna Uppsalalaget under säsongen.

– Vår smekmånad är över. Det är lite som en relation, mycket är jävligt härligt, men man måste också anpassa sig. Man kan inte bara dra iväg på en semester själv, för man ska kanske träffa svärföräldrarna. Man får lära sig motivera sina åsikter. Successivt har vi hittat någon form av tillit. Spelarna känner nog att det är vi två nu, säger Rydström.

"Göra den andre bättre"

Engagerat fortsätter han utläggningen om det delade ledarskapet.

– Vi är olika, men det ger oss dynamik. Det är som att vara en av två centrala mittfältare, man försöker göra den andra bättre.

Förra säsongen var tuff för Sirius. Minst sagt. Laget balanserade på en skör tråd i allsvenskan och räddade kontraktet i princip endast via en stark period under sommaren och hösten. Under vintern har klubben inte haft råd att göra några spektakulära nyförvärv, och Rydström är medveten om att hans manskap nog slår ur underläge under 2019.

– Verkligheten är att vi inte har så mycket pengar att röra oss med. Fjolåret var svårt, speciellt på våren. Det är ingångsvärdena. Det blygsamma målet är att spela i allsvenskan 2020. Förhoppningsvis ska vi kunna spela en fotboll som laget inte kunde göra förra hösten. Vi vill vara spelförande och skapa målchanser tack vare vår skicklighet. Vi pratar mycket om att hitta en miljö där spelarna vågar utmana sig själva i vardagen.

Kommer hem direkt

Den 31 mars inleder Sirius allsvenskan. På bortaplan. Mot Kalmar FF - så klart.

– Det är klart att det blir lite speciellt. Men jag är verkligen noll bitter på Kalmar utan skitglad för mina år där. Jag hoppas att jag får respekt för vad jag har gjort för klubben. Kanske kommer supportrarna med någon avtackning, som föreningen aldrig gjorde, säger Rydström.

– Jag sitter ju på en massa bilder i spelargången. Det blir annorlunda att gå där och se sig i röd tröja. Eller så tar de ner bilderna... Men det intressanta är inte jag, utan spelarna på planen.