Samuelsson tillbaka i Blågult: "Kul igen"

Högerbacken Jessica Samuelsson fick för ganska exakt ett år sedan ta emot priset som "Årets back" på Fotbollgalan på kryckor efter en svår fotskada i VM-kvalmatchen mot Ungern förra hösten.

Förväntade sex månaders rehabilitering blev till slut nästan det dubbla. Efter att ha pressat sig i tre hela matcher i comebacken efter sommaren - något osmart menar Samuelsson när hon nu tänker tillbaka - kom nya bakslag. 26-åringen är just nu ingen 90 minutersspelare men väl tillbaka i Blågult som i veckan laddar i Sheffield inför söndagens tuffa träningslandskamp mot England.

"Fått upp hoppet igen"

Arsenalbacken njuter av att vara tillbaka och träffa alla i laget. Hon har långt ifrån tagit återkomsten för givet.

– Under den tuffaste rehabtiden tänkte jag "shit kommer det ens bli bra igen?". Foten är en stor del i att spela fotboll, såklart, men nu känner jag äntligen att jag hittat tillbaka även om det fortfarande finns steg att ta hela tiden. Med de här småstegen jag tagit nu har jag fått upp hoppet och det känns kul igen.

TT: Hur har du hanterat de tuffa stunderna mentalt?

– Lagkamraterna i England har varit väldigt peppande och positiva och visat att de bryr sig så jag har ändå känt mig som en del i laget. Sedan har framför allt min kille, som varit mycket i England, stöttat. Jag har kunnat komma hem och både skratta och gråta. Det har varit mer tårar än vanliga år, och speciellt senaste halvåret har varit väldigt tufft. Man har varit nära (comeback) många gånger men tvingats backa.

Konkurrensen har hårdnat

Under EM i Nederländerna förra sommaren var Jessica Samuelsson en av de mest givna spelarna på sin position. När hon nu lämnat sin plats vakant under ett år har bland annat Hanna Glas klivit in och utvecklats så pass mycket att hon numera tillhör storlaget Paris Saint-Germain.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson var vid den senaste trupputtagningen tydlig med att konkurrensen ökat för Samuelsson.

– Hon får gärna vara med och konkurrera men det kommer att vara tufft för allt och alla. De som spelat istället för henne har gjort det väldigt bra, sade han.

Samuelsson själv säger att hon inte lägger så mycket vikt vid det, men att det kanske ändå funkar som lite extra tändvätska under vägen mot VM i sommar.

– Jag tänker inte på hur personer presterar i min position, men det är väl ändå en "trigger". Samtidigt tycker jag att den stora konkurrensen alltid funnits, man måste vara bäst i Sverige.