Seger för Fredricson i Lillehammer

Peder Fredricson fortsätter att visa högform inför världscupsfinalen i Göteborg i april - som han ännu inte vet om han kommer starta i.

Och om han kommer till start så kommer problemet med att välja häst att vara angenämt.

Efter seger med Christian K förra helgen så blev det nu en seger med All In på GP-hoppningen i norska Lillehammer. Fredricson hann också med felfria ritter med både Zacramento och Catch Me Not S under tävlingshelgen.

"Vi kommer ett steg närmare. Hästarna har hoppat bra" säger Fredricson i ett pressmeddelande från Svenska ridsportsförbundet.

Ett orosmoment var dock att ett misstänkt fall av Equint Herpesvirus upptäckts på en av de deltagande hästarna i Lillehammer. Detta enligt arrangören, som också skriver att hästen fördes från tävlingsplatsen och hålls isolerad i regionen.

"Jag är inte så orolig. Men hästarna jag har haft med mig hit kommer att isoleras i karantänsstall. Vi är också väldigt noga med att inte klappa eller ta i andra hästar på tävlingsplatserna. Så risken ska inte vara så stor", säger Peder Fredricson.