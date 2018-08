Simon Kroon matchhjälte i debuten

I Borås debuterade Simon Kroon när han startade som högerytter i Östersunds elva. 25-åringen, som representerade Malmö FF mellan 2011 och 2015, kommer senast från danska Midtjylland.

Fotavtrycket i matchen kom snabbt.

I den sjunde minuten var han nere vid Elfsborgs målburs högra sida och passade, med hjälp av Elfsborgs Robert Gojanis fot, upp till Curtis Edwards som placerade bollen i hörnet.

"Bra mål"

Bara drygt sju minuter senare gjorde han ett vackert mål helt på egen hand. Jamie Hopcutt slog en passning till Kroon som tog med sig bollen och slog in bollen med vänster bredsida.

– Ja, det var ett bra mål. Fick en fin passning av Jamie och gick en mot en, sedan var det bara att lägga in den, säger Kroon till C More.

Elfsborg har ett minst sagt ansträngt läge i allsvenskan som tabelltolva, med endast tre poäng ned till Brommapojkarna på kvalplats. Senaste förlusten kom just mot Östersund för nio dagar sedan.

Revanschen som skulle komma på hemmaplan såg ut att ha uteblivit efter en kvart.

Parader av Keita

Men så vaknade Elfsborg till. Rami Kaib slog till på halvvolley, vilket tvingade Östersundmålvakten Aly Keita att tippa bollen över mål. Han skulle tvingas till fler svettiga räddningar när Östersund släppte till chanser.

Det irriterade Simon Kroon i halvtid, men han var nöjd med sin inledning.

– Det är bra för självförtroendet att få en bra start så det är härligt, säger han.

I den 64:e minuten byttes han ut, i en andra halvlek som innehöll riktigt farliga målchanser åt båda håll. Östersund kan tacka Keita, som fortsatte briljera i målet, samt stolparna för resultatet.

Det innebär att Elfsborg inte har gjort mål på fyra matcher. Östersunds svit däremot är på åtta matcher utan förlust.