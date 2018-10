Sirus vann mot Elfsborg

En boll räddad halvvägs över mållinjen, ett självmål vid 0-1, en tveksam straff vid 0-2 samt en upphämtning och vändning där det första av Sirius totalt fyra mål var snubblande nära offside.

Det viktiga streckmötet i bottenstriden blev en minst sagt händelserik historia.

Dramatiken startade redan i åttonde minuten då Elfsborgsmålvakten Kevin Ellegard Stuhr gick ner på knä för att ta emot en långsamt rullande boll, reste sig och klev av matchen.

In kom David Olsson som endast spelat en allsvensk match i karriären tidigare, mot Kalmar i september förra året.

Olsson släppte in två mål den gången. I lördagens match mot Sirius hann reservmålvakten inte mer än att ställa sig på sin plats så började dramatiken.

Gjorde ett stålmansdyk

När 21-åringen inledningsvis skulle ta emot och sparka ut bollen, sköt han rätt på en Siriusspelares ben. Bollen rullade mot och på mållinjen men Olsson gjorde ett stålmansdyk och hann knuffa bort bollen innan den var helt över.

Minuten efter skickade Fredrik Holst in en boll i Uppsalalagets straffområde - som olyckligt för Sirius studsade in i eget mål via backen Tim Björkströms fot.

Som om inte det vore nog fick Elfsborg en - enligt Sirius felaktig - straff med sig drygt tio minuter senare då Per Frick gick omkull nära hemmamålet vid en närkamp.

Chinedu Obasi tog straffen, väntade ut Lukas Jonsson som kastade sig till sitt vänster och placerade kyligt bollen vid Siriusmålvakten högra stolpe.

– Det var jag som låg bakom 2-0 målet fast jag tycker inte att det är något att blåsa för alls, det är ofattbart, sade Christer Gustafsson till C More i pausen.

Frustrationen osade runt huvudet på de blåsvarta men lade sig något när Moses Ogbu tog vara på en retur och reducerade på Jonas Lindbergs skott i 34:e minuten samtidigt som Elfsborgsspelarna signalerade att 1-2-målet föregicks av en offside.

Kvitterade

I slutsekunderna av första halvleken krutade sedan Christer Gustafsson in en retur till 2-2 i ett halvöppet mål efter att Elfsborg missat att rensa rent vid en hörna.

– Jag vet inte om vi blev nervösa eller vad det var. Men det känns som att vi blir passiva. Vi sa att nu kör vi och backar inte hem men det är precis vad vi gör. Man kan inte spela så, sade Elfsborgs Daniel Gustafsson.

Efter halvtidsvilan var det tydligt att upphämtningen stärkt hemmalaget som ökade på två gånger om bakom Daniel Olsson som nu inte hade någon större hjälp av sina utespelare.

För när Mohammed Saeid styrde in 3-2 i 63:e var det öppen gata vid bortre stolpen. Och lika lamslaget var det i Elfsborgs defensiv när Moses Ogbu kastade sig fram och rakade in 4-2 i den 72:a minuten.

Sirius 4-2-seger gör att man kanske har skapat sig ett litet miniryck i bottenstriden där Dalkurd förlorade sin match i omgången redan i fredags, samtidigt som IFK Göteborg möter Trelleborg senare under lördagen och Brommapojkarna tar emot Hammarby under söndagen.