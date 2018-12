Stenson fyra när Rahm vann på Bahamas

Henrik Stenson tog sin senaste seger på PGA-touren i augusti förra året. I veckans inbjudningstävling, med 18 stjärnspelare i startfältet, har Stenson haft ledningen efter både andra och tredje rundan.

När allt skulle avgöras lyckades inte 42-åringen riktigt knyta ihop säcken.

Stenson hade inte samma precision i slagen som tidigare i veckan och ganska tidigt stod det klart att segern inte skulle bli blågul. Efter en trist avslutning med vattenbesök och bogey på 18:e slutade Stenson fyra på 14 slag under par.

Jon Rahm stod i en klass för sig och spanjoren vann överlägset på 20 slag under par, efter att ha gjort sju birdies under slutrundan. Tony Finau, USA, slutade tvåa på 16 under efter en avslutande birdie, vilket dessutom såg till att Justin Rose - trea i tävlingen - inte lyckades återta positionen som världsetta från Brooks Koepka.

Alex Norén delade åttondeplatsen medan Tiger Woods - som gjorde sin första slagspelstävling sedan han vann Fedex Cup-slutspelets final i september - kom 17:e och näst sist.