Stevenson: "Behöver bara en träff"

Publik och media var samlade på en restaurang i centrala Toronto där invägningen mellan den Stockholmsfödde svensken och den Haitifödde kanadensaren genomfördes under fredagen.

185 centimeter långe Jack vägde in på knappa 79,4 kilo och 180 centimeter Stevenson på 78,7. Jack låg precis på viktgränsen och Stevenson en bit under. Men båda tillåts nu gå upp nästan sju kilo till matchen i Air Canada Centre under lördagskvällen (söndagsmorgonen svensk tid).

– Jag ska bara gå in i ringen, vara smart, och vinna matchen. Förhoppningsvis på knockout, säger Badou Jack som tidigare under veckan gått på diet för att klara viktgränsen.

– Men efter invägningen kan jag äta vad jag vill, säger han.

34-årige Jack, med segrar i 22 av 25 proffsfajter, blev WBC-världsmästare i supermellanvikt 2015 och världsmästare i WBA-organisationen (den näst mest prestigefyllda) i lätt tungvikt i fjol.

Regerande mästaren Adonis Stevenson har vunnit 29 av sina 30 proffsmatcher, varav 24 på knockout. 40-åringen vann WBC-bältet i lätt tungvikt 2013 och har sedan dess försvarat det åtta gånger.

– Jag är redo, jag ska fånga honom. Styrka har jag, och tolv ronder på mig. Tolv ronder, baby, och jag behöver bara få in en träff, säger Adonis Stevenson med ett brett leende.