Succévärvningen bakom Timrås seger

Timrå inledde med fart och chanser, men det var gästande Mora som tog ledningen i den första perioden. Men hemmalaget reste sig och vände på matchen genom två snabba mål från Rickard Palmberg och Johannes Salmonsson.

– När vi släppt in ett har vi släppt in flera i tidigare matcher, så det var starkt att vi vände på det direkt, säger Salmonsson till C More.

Mora kvitterade till 2-2 men efter att Anton Wedin satt 3-2 släppte inte Timrå ledningen och kunde till slut vinna med 4-3.

"Bara en bonus"

Salmonsson, som för en vecka sedan skrev på för Timrå, har redan visat fin poängform. I första matchen mot Djurgården stod han för en assist och i test nummer två gick det bättre än så. Förutom målet noterades han för två assist mot Mora.

– Jag är här för att jobba hårt och åka mycket skridskor, om jag kan göra poäng så är det bara en bonus.

Salmonsson har de senaste åren hållit till i den tyska ligan, men har också dragits av svåra skador. En höftoperation förra året blev räddningen för karriären som nu alltså fortsätter i Sverige igen - Timrå är hans sjätte SHL-klubb.

"Det är kul"

Och hittills verkar det vara en bra plats för forwarden.

– Det är enkelt när man spelar med Wedin (Anton) och grabbarna. Det är kul, det är en sån här start man vill få efter inte ha spelat på åtta månader, säger Salmonsson.

Inför matchen låg Timrå sist i tabellen, men segern tar laget upp på säker mark. Jumboplatsen lämnas över till just Mora.