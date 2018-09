Svenskarna en bit från toppen i Boston

Både Alex Norén och Henrik Stenson får det tufft att nå några topplaceringar i Fedex-slutspelet i Norton, Massachusetts.

Bäst till inför den sista dagen ligger Norén på totalt fem under par. Den tredje rundan gick han runt på 70 slag, ett under par, efter två birdies, en bogey och resten par. Den 36-årige svensken kan åtminstone glädjas åt att han knep en plats till Europas Ryder Cup-lag under söndagen.

För Stenson, som behöver förlita sig på en wildcard-biljett för att kunna komma med till Europalaget, var det en svängig runda. Han låg efter sju spelade hål på +2. Men starka sista nio, med två birdies bland annat, gjorde att han landade på par, och ligger därför kvar på två under par i tävlingen.

En som imponerade under tredje dagen var amerikanen Bryson DeChambeau. Efter 63 slag, åtta under par, så avancerade han från totalt fyra under par till tolv under. Det förde honom upp i topp i tävlingen.

Tredje rundan pågår fortfarande.