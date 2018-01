Timråtalangens besked efter derbysegern

Timrås talangfulle forward Jonathan Dahlén blev poänglös när den hockeyallsvenska serieledaren besegrade tian Modo med 2-0 på hemmaplan i fredagens västernorrländska derby.

Men efter matchen avslöjade den 20-årige poängkungen - som gjort 35 poäng på 30 allsvenska matcher - att han stannar i SHL-jagande Timrå säsongen ut. I stället för att flytta till Nordamerika och NHL-organisationen Vancouver.

– Jag tänker just nu att bara en idiot utan hjärta skulle inte stanna här i Timrå och jag är ingen idioti utan hjärta så jag stannar. Jag ser att vi har en rimlig chans att nå SHL-kval och så länge vi har det så ska jag ingenstans, säger Jonathan Dahlén till C More, enligt Aftonbladet.

Bakom Dahléns Timrå är Pantern ny tabelltvåa efter en 2-1-seger borta mot Tingsryd. Nerpetade Leksand har däremot en match mindre spelad och kan återta andraplatsen vid seger i lördagens hemmamatch mot BIK Karlskoga.