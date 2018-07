Utbuat Blåvitt utklassat på hemmaplan

Sommarlovet är slut för IFK Göteborg och Kalmar, som startade om allsvenskan efter VM-uppehållet. Blåvitt hade en poängmässigt svag vårsäsong och är på allvar indraget i bottenstriden. Tiondeplacerade Kalmar låg före söndagens match fyra poäng och en plats före göteborgarna i tabellen.

Det small till direkt. Och det var bakom Göteborgsmålvakten Erik Dahlin när Kalmar tio minuter in i matchen gjorde 1-0.

Måns Söderqvist passade in bollen efter att ha tagit sig förbi sin försvarare på kanten. Framför mål vräkte sig Papa Diouf fram och stötte in ledningsmålet. Han lurade både André Calisir och Carl Starfelt med en smart löpning och hittade in i luckan där bollen kom - bara någon meter från Erik Dahlin. Han har tagit över som förstemålvakt efter nyblivne Englandsproffset Pontus Dahlberg och var chanslös på avslutet.

Stora delar av hemmapubliken buade när spelarna gick av för halvtidsvila. De gjorde samma sak efter slutsignalen.

I 64:e minuten nickade först Papa Diouf en boll i stolpen. Tobias Eriksson snappade upp returen på mållinjen och stötte in 2-0-målet med pannan.

3-0 kom genom 20-årige Isak Magnusson, som i matchminut 70 gjorde sitt allra första allsvenska mål.

Hemmalaget tröstmålade när Amin Affane distanssköt in reduceringen.

Kalmar tog sig tillfälligt upp till femteplats i tabellen. Göteborg är nu bara tre poäng från kvalplatsen.

15 juli startar sommarens övergångsperiod. Då kan IFK Göteborgs sportchef Mats Gren komma att få fullt upp. Utöver Pontus Dahlberg har Blåvitt tappat (inlånade) Gustav Engvall och Sebastian Eriksson, som lämnade i sommar för nya klubbar i Belgien respektive Grekland.