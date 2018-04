Wallin vann svenska tungviktsmötet

Wallin dominerade matchen redan från början inför en jublande hemmapublik i Sundsvall. Och han är tacksam över publikens stöd.

– Det var verkligen kul att boxas här med allt folk som hejade på, ni ska ha stort tack. Det betyder jättemycket, tusen tusen tack!, säger han i ringen efter matchen.

Wallin tog direkt kontroll och visade upp metodisk och smart boxning. En taktik som höll i sig alla tolv ronder. Och själv är han säker på vad som tog honom till seger: hans intelligens.

Otto Wallin höll sitt fokus hela matchen igenom.

– Jag kom in i mitt flow. Jag hade velat lägga på lite mer men tog det säkra före det osäkra, säger han efter segern.

Tiden i New York har gett honom mycket som boxare, säger han, och det senaste året har gett honom mycket inspiration.

– Det är först och främst all sparring jag har fått, det har jag fått där nästan hela tiden, säger han i Viaplays sändning och lägger till att så länge tränaren Joey Gamache är i New York så kommer han också att vara där.

Wallin fick in många vänsterslag under Granats högerarm, medan Granat var mer passiv under största delen av matchen. Men även Granat blixtrade till ibland och fick in några bra träffar, speciellt i matchens andra halva. Han inledde tolfte och sista ronden bra, men för sent, och orken fanns inte för att klara av Wallin.

Otto Wallin vägde in sig på 104,5 kilo och Granat på 106,3.