Zlatan om VM-spel: "Kommer inte att hända"

Efter LA Galaxys seger mot Chicago i lördags - och ett nytt mål av "Ibra" - frågade Aftonbladet den svenske anfallaren om chanserna till spel i VM.

– Vi får se. De ökar, sade Ibrahimovic.

Dagen därpå spädde 36-åringen på spekulationerna ytterligare. På Twitter skrev Ibrahimovic: "The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018" i ett inlägg som retweetades mer än 6 000 gånger.

Sedan övergick helgen till måndag och Zlatan Ibrahimovic levererade en ny tweet. Den här gången med sitt spelbolag som indirekt avsändare, i form av en reklamfilm där ordet chans var bytt till odds. Zlatan fick frågan "vad är oddsen på att du spelar VM?".

– Skyhöga, svarade Zlatan och förtydligade senare:

– Höga odds, det betyder att det inte kommer att hända.

"Ingen stänger dörren"

Zlatan Ibrahimovic slutade i landslaget efter EM 2016, men har under våren lyckats skapa både förhoppningar och förvirring kring en tänkbar comeback i Blågult. Det var i början av mars som spekulationerna började ta fart, när Ibrahimovic bjöd in medier till invigningen av sin padelhall i Årsta och fick frågor om VM.

– Ingen stänger dörren till VM, sade Zlatan då.

Några veckor senare lämnade han Manchester United för LA Galaxy. I en intervju på den kaliforniska klubbens hemsida sade Ibrahimovic att kontakterna från landslagshåll var intensiva.

– De ringer mig varje dag och frågar hur jag mår, vad jag vill och vad jag tänker, sade han.

Förbundskapten Janne Andersson sade å sin sida att han inte hade någon kontakt alls med Zlatan. Däremot öppnade Andersson för att generalsekreteraren Håkan Sjöstrand, i egenskap av Manchester United-supporter, eller landslagschefen Lars Richt, i egenskap av bekant till Zlatan, hade haft det.

"Fifa kan inte stoppa mig"

För två veckor sedan kom nästa twist i frågan när Aftonbladet avslöjade att Zlatan Ibrahimovics nya ägarskap i ett spelbolag stoppar honom från eventuellt spel i VM, eftersom ägandet inte är förenligt med Internationella fotbollsförbundet Fifas regler. Spelbolaget sade samtidigt till Aftonbladet att man skulle köpa ut Zlatan om han ville spela VM.

– Fifa kan inte stoppa mig från något, sade Ibrahimovic senare i en intervju med Eurosport.

– Om jag vill är jag där (i VM). Precis som med landslaget, om jag vill är jag där också.

Vill Zlatan Ibrahimovic spela VM?

Hans senaste budskap tyder alltså på att så inte är fallet.

Men kanske dröjer det ända till den 15 maj, då Janne Andersson presenterar VM-truppen, innan ett slutgiltigt besked kommer.