Asteroid i Jupiters bana från annat solsystem

2015 BZ509, som asteroiden benämns, antas ha dragits in i omloppsbana runt solen i samband med att vårt solsystem höll på att ta form för 4,5 miljarder år sedan. De nya rönen publiceras i tidskriften Monthly Notices of the Royal Astronomical Society och rapporteras i flera internationella medier.

– Det är en stark kandidat till det äldsta objektet i solsystemet, säger Fathi Namouni, astronom verksam vid Côte d'Azur-observatoriet i Frankrike och en av forskarna bakom studien, till Reuters.

BZ509 har en diameter på ungefär tre kilometer och har liknande rörelsemönster som Jupiter runt solen. Men den rör sig till skillnad från nästan alla objekt i solsystemet åt motsatt håll.

Detta väckte forskarnas misstänksamhet, och när klippans omloppsbana datasimulerades några miljarder år tillbaka i tiden blev slutsatsen att den måste ha kommit någon annanstans ifrån.

– Den här upptäckten säger oss att solsystemet troligen är hem för ytterligare interstellära asteroider och kometer som fångades upp i dess tidigare historia, säger astronomen Maria Helena Morais vid Estadual Paulista-universitetet i Brasilien, också hon en av forskarna bakom studien, till Reuters.

– Vissa av dessa objekt kan ha kolliderat med Jorden i det förgångna och kanske burit med sig vatten, biomolekyler eller till och med organiskt material.

Till skillnad från den främmande asteroiden Oumuamua, som passerade genom vårt solsystem som "turist" förra året, har 2015 BZ509 blivit kvar här. Det är en av de första "invandrarna" man funnit bland solsystemets objekt, skriver The Royal Astronomical Society.

Men var kom den ifrån?

– Det är vad vi behöver ta reda på härnäst, säger Fathi Namouni till BBC.