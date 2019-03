Asylsökande i EU minskade med elva procent

Antalet som sökte asyl i EU under 2018 minskade med elva procent jämfört med 2017, visar ny samlad statistik från Eurostat. Totalt sökte 580 845 asyl i ett EU-land för första gången under året, jämfört med 654 610 året innan och mer än 1,2 miljoner under rekordåret 2015.(TT)