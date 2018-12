Erdogan vill bygga ny kanal i Istanbul

Bygget av Istanbulkanalen har skjutits upp alltför länge, menar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Med det syftar presidenten på byggandet av den 45 kilometer långa kanalen för sjöfart som ska gå parallellt med sundet Bosporen i Istanbul.

– Vi kommer att ta in anbud för bygget 2019 och starta processen, sade president Erdogan under ett möte i Ankara under torsdagen.

Erdogan förslår bygget av kanalen trots ett regeringsbeslut om frysta investeringar. Presidenten har tidigare sagt att regeringen inte kommer överväga nya investeringar.