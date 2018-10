Fetaste björnen korad i Alaska

Tungviktarkampen i Alaskas blåbärsskogar är avgjord - efter en strid på kniven mellan två lurviga jättar.

Sedan tio andra tävlande slagits ut stod det mellan den troligtvis dräktiga honan 409 Beadnose och hennes manlige rival kallad 747, efter påstådda likheter med en jumbojet. Men även om hanen var större bedömdes Beadnose vara snäppet rundare.

Efter att ha samlat flest röster i online-omröstningen kan hon nu titulera sig Alaskas fetaste björn 2018.

"Vår knubbiga mästare har några veckor på sig att tugga i sig laxar innan hon ger sig av upp i bergen för att gräva sig en håla och njuta av sin seger", skriver personalen vid naturreservatet Katmai på sin hemsida.

Oktober är den månad då Alaskas björnar arbetar som hårdast på att bygga kroppsfett inför att de går i ide under vintern. Under den årliga Fat Bear Week kan allmänheten följa brunbjörnarnas svullande via Katmais videosändningar.