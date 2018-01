Kvicksilvret har letat sig upp över 45-gradersstrecket och australiska Sydney hukar i värmen. Stadens fladdermöss har det tufft i de höga temperaturerna.

– I princip så kokar de. Det påverkar deras hjärnor. Hjärnorna steks och de blir desorienterade. Det är som att stå i mitten av en sandgrop utan skugga, säger Kate Ryan, som arbetar med fladdermössen, till lokaltidningen Camden Advertiser.

Bilder från hjälporganisationen Help Save the Wildlife and Bushlands in Campbelltown visar högar med döda fladdermöss som samlats ihop sedan de fallit döda från träden.

Det är främst de yngre individerna som är utsatta. Redan vid omkring 35 graders värme riskerar de att bli sjuka, och när temperaturen passerar 40 är värmen livsfarlig även för vuxna fladdermöss, skriver tidningen.

Frivilliga har försökt rädda så många som möjligt genom att vätska upp dem.

Fladdermöss är en vanlig syn i Sydneys parker, speciellt i skymningstid, då deras karakteristiska siluetter syns mot kvällshimlen. Men fladdermössen står inför flera hot, bland annat avverkningen av skog. Värmevågor är ett annat hot - under en enda extremt het dag 2014 beräknar forskare att 45 000 fladdermöss dog i delstaten Queensland.