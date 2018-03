Fler avskedanden på gång i Vita huset?

Nyhetskanalen Fox News, som anses ha goda relationer med Vita huset, har hävdat att fler personalförändringar är på gång - efter det att presidenten i tisdags avskedade utrikesminister Rex Tillerson.

Hänger löst

Den nationelle säkerhetsrådgivaren HR McMaster kan vara på väg att lämna skeppet för att ersättas av John Bolton, som tidigare varit FN-ambassadör och som ofta beskrivs som en hök. Även stabschefen John Kelly hänger löst, liksom ministern med ansvar för krigsveteraner, David Shulkin, enligt Fox News uppgifter. Kanalen skriver att presidenten vill ersätta Kelly med Vita husets budgetchef Mick Mulvaney och Shulkin med energiminister Rick Perry.

Perry, som tidigare varit både Texasguvernör och presidentaspirant, har dock sagt till flera medier att han inte är intresserad av att byta jobb. Och både tidningen The Washington Post och nyhetskanalen CNN rapporterar att McMaster är den som står först på tur. Heta spekulationer förekommer även - igen - om att justitieminister Jeff Sessions skulle vara på väg ut. Sessions som i sin tur precis sparkat FBI:s vicechef Andrew McCabe.

– Det kommer alltid att vara förändringar. Jag tror att ni vill se förändringar. Jag vill se olika idéer, sade Trump själv härom dagen när han fick frågor om personalläget, enligt tidningen The New York Times.

Värdesätter lojalitet

Trump har onekligen levt som han lärt. Under hans första år som president var personalomsättningen i hans "A-team" av beslutsfattare tre gånger så stor som under Barack Obamas första år och fem gånger så stor som under George W Bushs premiärår, visar en ny studie från tankesmedjan Brookings i Washington DC.

Rapportens författare, forskaren Kathryn Dunn Tenpas, drar slutsatsen att det beror på att Trump värdesatt lojalitet över kvalifikationer i sina tillsättningar.

Den 19 januari, när Trump hade varit president i ett år, uppgick personalomsättningen bland hans högsta tjänstemän till 34 procent. Den 7 mars var den uppe på 43 procent, enligt Brookings.