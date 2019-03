"Häxdoktorer" gripna för ritualmord på barn

De tio barnen mördades i januari och flera av kropparna hade lemlästats. Enligt Tanzanias hälsominister är morden kopplade till vidskeplighet, rapporterar CNN, där stympade kroppsdelar från framför allt barn med albinism tros besitta magiska krafter och används i drycker och amuletter för att bringa tur och rikedom.

– Människor med albinism är ständigt rädda, säger Vongai Chikwanda, ansvarig för frågan på Amnestys kontor för södra Afrika, i sydafrikanska Johannesburg.

Kriminella gäng

Vidskeplighet, stigma och mord på människor med albinism har förekommit i delar av södra och östra Afrika under årtionden, men har ökat de senaste åren. Utöver Tanzania har fall rapporterats i bland annat Burundi, Moçambique, Sydafrika och Malawi. Från 2014 och framåt har Amnesty noterat en dramatisk ökning av attacker, säger Vongai Chikwanda.

– Diskrimineringen och stigmat har funnits sedan urminnes tider, likaså vidskepligheten. Men de överlagda morden där kriminella gäng är inblandade - det är nytt.

Inte sällan är förövarna släkt med sina offer. Vongai Chikwanda beskriver ett fall där en pappa kidnappade sin tvååriga dotter och sålde hennes kroppsdelar vidare.

– Sådana fall drivs av fattigdom. När människor är fattiga och desperata så tror de på vad som helst, säger hon.

Svart marknad

2016 varnade en FN-rapport för att samtliga runt 10 000 människor som har albinism i Malawi riskerar att mördas för sina kroppsdelar om utvecklingen fortsätter. Sedan 2014 har runt 150 personer mördats eller kidnappats i landet i syfte att stympas och säljas på svarta marknaden. Handeln är lukrativ - enligt en rapport från Röda korset kan en hel kropp från en människa med albinism inbringa motsvarande runt 700 000 kronor.

– Vi vet att de har ett pris på sitt huvud, men vi vet inte exakt var marknaden är, berättar Vongai Chikwanda.

I Tanzania har 88 människor ur gruppen mördats mellan 2018 och 2019, enligt den lokala organisationen Under the same sun. Det kan jämföras med totalt 75 mördade i landet mellan 2000 och 2016, enligt siffror från FN.

Amnesty har sett två tydliga toppar av attacker under de senaste åren - dels under skördesäsongen då förövare drivs av hunger och desperation, dels under nationella val, då politiker vänder sig till "häxdoktorer" - eller traditionella medicinmän - för att köpa lyckoamuletter.

– Vi såg det här tydligt under 2014 då både Tanzania, Malawi och Moçambique gick till val. De hoppas kunna vinna valet med hjälp av tur från albiners kroppsdelar.

Tros kunna bota hiv

I både Tanzania och Malawi har barn med albinism på vissa platser gömts undan i särskilda skolor och center. Gruppen lever inte bara i rädsla för bestialiska attacker, utan utsätts även för omfattande diskriminering. Kvinnor som föder barn med albinism blir utstötta av sina familjer och nyfödda barn överges eller dödas av sina föräldrar. Det förekommer också att albiner diskrimineras inom sjukvården, rättsväsendet och på arbetsmarknaden, enligt bland annat FN. Dålig syn - en följd av de ljusa ögonen - och dålig tillgång på bland annat glasögon och solskyddskräm gör dessutom att många tvingas avbryta skolgången tidigt, vilket bidragit till en myt om att de är underbegåvade.

I Zimbabwe har Amnesty även noterat fall där kvinnor med albinism våldtagits i tron att de botar hiv.

Vongai Chikwanda efterlyser tryggad livsmedelsförsörjning, starkare rättssystem där förövare ställs inför rätta, och ett bättre samarbete över gränserna för att kunna stoppa handeln med kroppsdelar. Men framför allt utbildning och kunskap.

– Människor med albinism ska inte isoleras - de ska integreras. De ska vara en del av samhället.