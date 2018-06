Iraks hämnd: Avrättar jihadister "omedelbart"

Terrorgruppen IS avrättade åtta fångar i Irak och dumpade dem vid en motorväg. Iraks sva är att ett stort antal dödsdömda jihadister ska avrättas på en gång.

Den irakiske premiärministern Haider al-Abadi "beordrade den omedelbara avrättningen av terrorister som dömts till döden och vars domar har passerat det avgörande stadiet", meddelar hans kansli. Med det avser han de fångar som inte längre har möjlighet att överklaga sina straff.

IS uppgav att personerna de avrättade var irakiska poliser och medlemmar av irakiska paramilitära styrkor. I ett filmklipp som publicerades i ett av terrorgruppens propagandaorgan krävde IS att Bagdad skulle släppa sunnimuslimska kvinnor ur fängelser inom tre dagar. Enligt premiärminister al-Abadi var fångarna dock sannolikt redan döda när klippet spelades in.

Över 300 personer, varav runt 100 utländska kvinnor, har dömts till döden i Irak för att ha haft samröre med IS, enligt källor inom rättssystemet.