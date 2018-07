IS: al-Baghdadis son dödad i Homs

En av Abu Bakr al-Baghdadis söner har dödats i Homs hävdar terrorrörelsen IS i ett meddelande via ett av sina propagandaorgan. Hudayfah al-Badri - som den självutnämnde "kalifens" son kallades - ska enligt IS ha dödats i samband med en attack mot "alawiter och ryssar" vid ett kraftverk i Homsprovinsen.(TT)