Ivanka Trump får Kinamärken mitt i handelskriget

Den amerikanska presidentdottern, och presidentrådgivaren, Ivanka Trump har fått flera nya varumärken godkända i Kina - samtidigt som pappa Donald Trumps regering ligger i brinnande handelskrig med landet.

De totalt 16 nya varumärkena gäller varor som handväskor, paraplyn, duschmössor och baddräkter enligt dokument som den ideella organisationen Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Medborgare för ansvar och etik i Washington) tagit fram.

– Eftersom hon har behållit sina utländska varumärken kommer allmänheten behöva fortsätta ifrågasätta om president Trump har fattat utrikespolitiska beslut i sina egna och sin familjs intressen, säger Caroline Zhang, som är verksam i gruppen.

Dotter Trump meddelade tidigare i år att hon lade ned sitt klädmärke för att fokusera på sin roll som rådgivare i Vita huset, efter att många etiska frågetecken satts vid hennes dubbla roller. Donald Trumps presidentperiod har åtföljts av frågor om alla företag som bär hans namn står i konflikt med hans ämbete.