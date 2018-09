Källor: Rosenstein ville spela in Trump

Rosenstein ska också ha tagit upp frågan om att övertyga personer i regeringen att åberopa grundlagens 25:e tillägg, enligt vilket en president kan förklaras oförmögen att utföra sina plikter exempelvis på grund av sjukdom, uppger källorna, som ska ha delgetts informationen via muntlig och skriftlig väg, för The New York Times.

En talesperson för justitiedepartementet berättar dock för The New York Times att en person som var närvarande när Rosenstein påstås ha föreslagit att presidenten skulle spelas in sagt att Rosenstein var sarkastisk när uttalandet gjordes.

"Felaktigt"

Samma dag som artikeln publicerades avfärdade Rod Rosenstein uppgifterna.

"Historien i The New York Times är slarvig och faktamässigt felaktig. Jag kommer inte att ytterligare kommentera en historia baserad på anonyma källor som uppenbarligen är partiska mot departementet och som driver sina egna personliga agendor", skriver han i ett uttalande och tillägger att han personligen inte ser någon som helst grund att åberopa det 25:e tillägget.

Även tidningen The Washington Post rapporterar om Rosenstein. Enligt tidningens källor ska den före detta FBI-chefen Andrew McCabe, som avskedades tidigare i år, ska ha skrivit minnesanteckningar om händelsen. Han har inte kommenterat uppgifterna om Rosenstein.

Anteckningar hos Mueller

McCabes advokat bekräftar i ett uttalande att den tidigare FBI-chefen regelbundet skrev minnesanteckningar för att komma ihåg viktiga diskussioner med högt uppsatta befattningshavare. Samtliga av dessa - även hemligstämplade - ska den särskilde åklagaren Robert Mueller ha fått när han intervjuade McCabe för ett år sedan. Mueller leder den så kallade Rysslandsutredningen, som undersöker misstänkt rysk påverkan under presidentvalskampanjen samt eventuella kopplingar mellan personer i Trumps kampanj och Ryssland.

Några av McCabes minnesanteckningar ska ha blivit kvar hos FBI, men hans advokat ställer sig frågande till att medier skulle kunna ha fått tillgång till innehållet i dem, skriver The Washington Post.