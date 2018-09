Kärnvapen och fred när Syd möter Nord

– Jag planerar uppriktiga samtal med ordförande Kim Jong-Un när det gäller att hitta en kompromiss mellan USA:s krav på kärnvapennedrustning och Nords krav på ett slut på de fientliga relationerna, sade Moon kort före avresan enligt nyhetsbyrån AFP.

Mötet äger rum tisdag till torsdag, nästan på dagen tre månader efter det att Kim och USA:s president Donald Trump skakade hand i samband med ett historiskt toppmöte i Singapore.

Men Singaporeträffen lämnade många frågor obesvarade. I det korta dokument ledarna skrev under hette det enbart att Nordkorea - vars nukleära program i många år kritiserats av omvärlden - förbinder sig att "arbeta för total nedrustning på den koreanska halvön".

Knäckfråga

Vad det egentligen betyder har diskuterats sedan dess. USA vill att Nordkorea ska deklarera sina vapeninnehav och att en övervakad skrotning av vapnen sker. Nordkorea anser att nedrustningen ska omfatta hela den koreanska halvön, inklusive Sydkorea vars militära samarbete med USA ses som ett hot i norr. Kim vill vidare se amerikanska säkerhetsgarantier och ett "riktigt" fredsavtal efter 1950-talets Koreakrig, formellt råder fortfarande vapenstillestånd.

De senaste månaderna har båda sidor gjort vissa eftergifter: Trump ställde in en militärövning med Sydkorea. Nordkorea demolerade en testanläggning samt återlämnade kvarlevor efter amerikanska soldater som omkom under Koreakriget. Och vid den slutna diktaturens 70-årsfirande nyligen visades inga kärnvapen upp under militärparaden.

"Gangsterlik"

Men Kim har samtidigt kallat USA:s krav på Nordkoreas ensidiga kärnvapennedrustning för "gangsterlik". Och Trump ställde i augusti in sin utrikesministers planerade Nordkorearesa med anledning av "otillräckliga framsteg". Den sydkoreanske Nordkoreaexperten Shin Beom-Chul, som är chef för The Asian Institute for Policy Studies i Seoul, sade nyligen till TT att Sydkorea vill försöka medla fram en gemensam syn på nedrustningsbegreppet - något som anses centralt för att processen inte ska gå i stå.

Moons besök hos grannen i norr ska ses i ljuset av den ambitionen. Kort efter mötet med Kim reser han till New York för den så kallade högnivåveckan i FN, där han väntas möta Donald Trump.