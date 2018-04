Kim lovar prata avrustning

Nordkorea har nu försäkrat USA att Kim Jong-Un är beredd att diskutera kärnvapenavrustning, rapporterar amerikanska medier. Därmed stärks utsikterna till att ett tänkt toppmöte med USA:s president Donald Trump blir av.

Tidigare har Nordkorea skickat ungefär samma signaler via Sydkorea, men nu har löftena för första gången framförts direkt till USA, rapporterar The Wall Street Journal och The Washington Post.

– USA har bekräftat att Kim Jong-Un är villig att diskutera atomavrustning på koreanska halvön, säger en källa inom Trump-regeringen till tidningarna.

CNN rapporterade i helgen att hemliga direkta samtal mellan USA och Nordkorea för att bereda väg för mötet nu pågår.

Det potentiellt historiska toppmötet är tänkt att äga rum i maj. Sverige skulle kunna komma att bli värd för mötet, enligt olika rapporter, som också nämner bland annat Mongoliet som tänkbar mötesplats.

Efter tidigare mycket hårda tongångar mellan Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-Un inleddes en islossning i samband med vinter-OS i Sydkorea nyligen.