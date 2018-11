Kinesisk forskare avbryter genförsök på barn

Forskaren He Jiankul har med lyckat resultat bytt ut dna på ett par tvillingflickor, vars far är hiv-positiv, berättar han på en medicinsk konferens i Hongkong. Flickorna föddes i november.

Åtta frivilliga par, bestående av hiv-positiva pappor och hiv-negativa mammor, hade anmält sig till försöket. Ett par har sedan dess hoppat av.

– Jag ber om ursäkt för att resultatet läckt ut. Det kliniska försöket har avbrutits till följd av den nuvarande situationen, säger han.

Tekniken CRISPR-Cas9 som He Jinakul använt har väckt hopp om att kunna förhindra sjukdomar via genmodifiering. Det finns dock farhågor om säkerhet och etik kring användandet.

"Pandoras ask har öppnats", skriver över 100 forskare, varav de flesta kineser, i ett öppet brev på tisdagen där de varnar för konsekvenserna av genmodifiering på mänskliga embryon.

Kinesiska myndigheter har också tagit avstånd från försöken och institutionen som He Jinakul är knuten till, The Southern University of Science and Technology i Shenzhen, har sagt att de etiska tillstånden forcerats fram.