Kvinnliga ministrar lovar nya perspektiv

På konferensen, som är den första i sitt slag, avhandlas framför allt förebyggande av konflikter, demokratisk tillväxt och att eliminera våld baserat på kön.

– Det här handlar inte om att skapa ett rosa getto. Det är tvärtom. Det handlar om att belysa den betydelse, den roll och de rättigheter som kvinnor har i världen, säger Kanadas utrikesminister Cynthia Freeland.

– Det handlar om att tala om hur kvinnor i ledande positioner kan vara speciellt engagerade i att kämpa för de rättigheterna.

Ministrarna kommer att berätta om samtalen under möten under FN:s generalförsamling i New York nästa vecka, och har beslutat att träffas regelbundet under det närmaste året.

Förutom Wallström, Freeland och EU:s utrikeschef Federica Mogherini deltog även ministrar från Andorra, Bulgarien, Costa Rica, Kroatien, Dominikanska republiken, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesien, Kenya, Namibia, Norge, Panama, Rwanda, Saint Lucia och Sydafrika.