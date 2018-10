Limousinchef misstänkt för brott

En limousin kraschade i delstaten New York i USA och 20 människor dog. Chefen för limousinfirman misstänks nu för vållande till annans död, meddelar polisen.

Limousinen hade underkänts i en besiktning och borde inte ha körts över huvud taget, dessutom saknade föraren rätt körkort för att köra den typen av fordon, enligt guvernören Andrew Cuomo.

Företagschefen togs in av polisen i samband med att hans bil stannades i närheten av delstatshuvudstaden Albany. Han sitter nu frihetsberövad.

Enligt firmans advokat Lee Kindlon hade chefen och hans flickvän tidigare förhörts av polisen.

Det var i lördags som limousinen av stadsjeepmodell körde ned för en backe i hög hastighet, genom en korsning och vidare in på en parkeringsplats, där den kraschade in i en annan bil för att till sist krascha i ett dike. I bilen satt 17 personer som var på väg till en födelsedagsfest samt föraren. De plus två fotgängare omkom i kraschen.