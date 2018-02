Många ryssar kan ha dödats i USA-lett angrepp

Dödsoffren ska ha krävts i samband med en attack som skedde mot den USA-stödda milisen SDF:s högkvarter i provinsen Dayr al-Zawr. Offensiven ledde till ett kraftigt motangrepp understött av amerikanska stridsflygplan. Minst 100 personer ur den regimtrogna milisen dödades i mottacken. Sammandrabbningen ägde rum den 7 och 8 februari.

Inga amerikanska dödsoffer ska ha krävts.

Rysk stridsvagn utslagen

The New York Times skriver, med hänvisning till den amerikanska militären, att amerikanska styrkor även slog ut en rysk stridsvagn på lördagen två dagar efter striderna. Detta eftersom den besköt områden där amerikanska styrkor och USA-stödd milis befann sig. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att stridsvagnen förstördes av en drönare.

Enligt en syrisk militärkälla dödades omkring 100 ryska medborgare under de två dagar striderna pågick, uppger The New York Times, men det är en uppgift som inte har bekräftats från annat håll.

Enligt Kremls talesperson Dmitrij Peskov har Moskva inte någon kännedom om rysk medverkan i den syriska regeringstrogna attacken. Enligt Peskov skulle det kunna handla om ryska medborgare som frivilligt strider för Syriens regering, rapporterar den ryska nyhetsbyrån Interfax.

"Frivilliga" även i Ukraina

Det är ett uttalande som känns igen i samband med annekteringen av Krimhalvön i Ukraina - där frivilliga påstods delta i annekteringen men där Moskva senare medgav att det handlat om reguljära styrkor.

Överste Ryan Dillon, talesperson för den USA-ledda alliansen mot terrorrörelsen IS, säger till The New York Times att han inte har någon information om att USA utfört direkta flygangrepp mot ryska styrkor. Han säger också att dödstalet efter striderna ännu inte helt står klart.

Dillon säger också att USA var i kontakt med sina ryska motparter i samband med striderna i Dayr al-Zawr för att undvika att ländernas väpnade styrkor skulle göra missbedömningar som riskerade direkt konfrontation mellan stormakterna i Syrien.