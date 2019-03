Många skadade i explosion i Kashmir

Minst 18 personer har skadats i en granatattack vid en busshållplats i staden Jammu, i den indiskkontrollerade delen av Kashmir, på torsdagen. Det rapporterar flera medier.

– Det verkar som att granaten kastades in utifrån och rullade in under en buss, där den orsakade skador på runt 18 personer, säger en polis till reportrar på platsen.

De skadade har förts till sjukhus. Enligt lokal polis är läget kritiskt för fyra personer. Det finns ännu inga uppgifter kring huruvida någon omkommit i explosionen.

Spänningarna har ökat i regionen Kashmir de senaste veckorna. En självmordsattack som dödade 40 personer från Indiens paramilitära säkerhetsstyrkor i den indiskkontrollerade delen av Kashmir i februari var den utlösande faktorn. Den väpnade islamistgruppen Jaish-e-Muhammad, baserad i Pakistan, har tagit på sig det dådet.

Kashmir har varit delat mellan Indien och Pakistan sedan länderna blev självständiga från Storbritannien 1947. Både Indien och Pakistan gör anspråk på hela territoriet.