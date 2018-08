Myanmar förkastar FN-rapport

Myanmar (Burma) förkastar de slutsatser som presenterats i en FN-rapport där det krävs att landets militär ställs inför rätta för brott mot mänskligheten och försök till folkmord.

– Vi tillät inte utredarna att komma in i Myanmar, det är därför vi inte håller med och accepterar några resolutioner från FN:s människorättsråd, säger regeringens talesperson Zaw Htay enligt den statligt styrda tidningen Global New Light of Myanmar.

Han nämner även en egen, oberoende kommission, som skapats för att möta "falska påståenden gjorda av FN-organen och andra internationella samfund".