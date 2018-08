Nättroll eldade på vaccindebatt

Enligt studien har vad som verkar vara Twitterkonton som kontrolleras av så kallade botar (automatiserade konton som styrs via en mjukvara) och ryska nättroll låtsats vara riktiga användare som engagerat sig i vaccindebatten. Botarna publicerade inlägg både för och emot vaccinationer mellan 2014 och 2017.

De kända ryska trollkontona hade kopplingar till den så kallade "trollfabriken" Internet Research Agency (IRA).

Överraskande fynd

Studiens syfte var att se hur sociala medier och resultat från kartläggningar kan användas för att bättre förstå hur människor fattar beslut kring vaccinationer, men under arbetets gång visade det sig överraskande att ryska nättroll gett sig in i debatten, rapporterar CNN.

– Vi började titta på inläggen och tänkte direkt att 'de här är lite konstiga', säger David Broniatowski, assisterande professor vid School of Engineering and Applied Science at George Washington University och huvudförfattare till studien till CNN.

– En sak som var konstig var att de försökte - eller verkade försöka - koppla vaccin till debatterade frågor som ojämlikhet mellan raser eller mellan samhällsklasser som vanligtvis inte kopplas till vaccinationer, säger han.

"Normalisera debatterna"

I studien, som har publicerats i American Journal of Public Health, har forskarna samlat ihop och analyserat närmare 1,9 miljoner Twitterinlägg från juli 2014 till september 2017.

Forskarna hittade 253 inlägg med hashtaggen VaccinateUS. Bland de aktuella inläggen var 43 procent för vaccinationer, 38 procent emot och de resterande 19 procenten neutrala. Sedan forskarna inledde sitt arbete har de flesta inläggen tagits bort av Twitter.

"Det här stämmer överens med en strategi att elda på oenigheter i flera kontroversiella ämnen - en känd taktik som används av ryska trollkonton. Sådana strategier kan undergräva folkhälsan: genom att normalisera debatterna kan det leda till att allmänheten ifrågasätter mångårig vetenskaplig samsyn när det gäller vacciners effektivitet", skriver forskarna i studien.

Broniatowski säger dock att det är svårt att avgöra med hundra procents säkerhet vem som ligger bakom ett Twitterkonto och poängterar att trollfabriken IRA inte är den enda verksamma.