Oro för diplomati à la Trump under FN-veckan

Mycket vatten har flutit under broarna sedan Trump gjorde premiär på den årligen återkommande FN-veckan i New York förra året. Den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-Un - som Trump då kallade "lille raketmannen" och hotade med total ödeläggelse - har under året vuxit till "mycket hedervärd" i presidentens ögon.

Om förra årets FN-vecka kretsade kring Trumps yviga utfall och krigshot tycks årets sammankomst handla om raka motsatsen: att se till att presidenten inte ingår några spontana överenskommelser eller sluter pakter med USA:s traditionella motståndare på världsarenan. Det skriver The New York Times som har pratat med rådgivare i Vita huset.

Oro för överenskommelser

Ett av målen uppges vara att hålla Trump borta från Irans president Hassan Rohani, för att undvika att den amerikanske presidenten gör en "deal" eller går med på eftergifter som inte är i linje med USA:s officiella utrikespolitik.

På onsdag leder Trump ett sammanträde i säkerhetsrådet, som han inledningsvis ville göra till ett renodlat Iranmöte. Efter protester från regeringarna i London och Berlin, som fick visst stöd av USA:s nationella säkerhetsrådgivare John Bolton, ska presidenten ha gått med på att bredda dagordningen.

Kort därpå var det dock nytt ljud i skällan. "Jag kommer att leda säkerhetsrådets möte om Iran nästa vecka!" skrev Trump på Twitter i fredags, vilket utlöste förvirring bland europeiska diplomater. Uttalandet tycks dock ha varit improviserat och inget att fästa något avseende vid, enligt Vita huset, säger en icke namngiven europeisk diplomatkälla till The New York Times.

Många möten

Trump har en fulltecknad kalender under veckan. Utöver hans tal i generalförsamlingen på tisdag och säkerhetsrådsmötet på onsdag väntas bilaterala samtal med bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Theresa May, enligt nyhetsbyrån AFP. Trump ska också träffa sin sydkoreanske kollega Moon Jae-In, som väntas ge honom en dragning om förra veckans koreanska toppmöte i Pyongyang, då Moon träffade Kim Jong-Un för att diskutera bland annat kärnvapennedrustning.

Kim är själv inte på plats i New York, men många lär hålla ett öga på eventuella samtal mellan den nordkoreanska delegationen och Trumps folk, då det viskas om en repris av de två ledarnas historiska möte i Singapore i juni.