Oväder slår ut tusentals USA-flygningar

Det fjärde större vinterovädret på tre veckor har dragit in över nordöstra USA, med massivt snöande, vindbyar på upp till 70 kilometer i timmen och tusentals inställda flygningar.

Ovädret, som fått namnet Toby, beräknas ge upp till 45 centimeter snö i och omkring New York City, vilket lett till att skolor och myndigheter stängt ned.

I huvudstaden Washington DC, som också drabbats av Toby, har alla federala myndigheter stängt. USA:s centralbank Federal Reserve, som ska lämna räntebesked, har dock utlovat att genomföra sitt planerade direktionsmöte.

Nästan 4 000 flygningar, både in- och utrikes, har ställts in på flygplatser som Newark, LaGuardia, John F Kennedy International och i Philadelphia. Även Washington-flygningar har ställts in.

I Bostonområdet har det dessutom varnats för översvämningar längs kusten till följd av ovädret.