Påven städar upp i rådet mot sexövergrepp

Påve Franciskus har utnämnt nio nya medlemmar till ett expertråd med uppgift att förebygga sexuella övergrepp i den katolska kyrkan. Sju medlemmar i rådet på 16 personer får förnyat förtroende, meddelar Vatikanen via sin nyhetssajt.

"De nyutnämnda kommissionärerna kommer att lägga till ett globalt perspektiv för skydd av minderåriga och utsatta vuxna", lyder ett uttalande från rådets ordförande kardinal Seán O'Malley.

Rådet som skapades av påven 2014, består av åtta män och åtta kvinnor. Bland dem finns personer som själva varit utsatta för sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan.

Beskedet om utnämningarna kommer samtidigt som påven kritiseras hårt för sin hantering av pedofilskandalen inom den katolska kyrkan i Chile. Många chilenare är upprörda över att påven försvarat en biskop, som anklagas för att ha ignorerat övergrepp begångna av en chilensk präst, skriver The New York Times. Förtroendet för den katolska kyrkan har rasat i landet, och under påvens besök där i januari attackerades kyrkor i Santiago med brandbomber, rapporterar BBC.