Rekordmånga mord i Brasilien i fjol

Rekordmånga mord inträffade i Brasilien under 2017 - cirka 63 880 stycken. Det är en ökning med 3,7 procent från föregående år och innebär att 30,8 personer per 100 000 invånare mördades förra året, enligt uppgifter från tankesmedjan Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Inför landets presidentval i oktober är våldet en het fråga.

Ultrahögerkandidaten Jair Bolsonaro, som ligger bra till i opinionsundersökningar inför presidentvalet vill släppa på vapenlagstiftningen och samtidigt ge polisen mer befogenheter för att hantera våldet.

Hans popularitet har tvingat motståndare, däribland den tidigare guvernören i São Paulo, Geraldo Alckmin från mittenpartiet PSDB, att gå ihop med konservativa för att stärka sin trovärdighet i våldsfrågan.

Många av morden under 2017, inklusive de på flera poliser i tjänst, utfördes i Brasiliens fattigare delar i nordöst.

Delstaten Rio Grande do Norte hade flest antal mord per capita under 2017 - 68 stycken per 100 000 invånare. I São Paulo var antalet lägst - 10,7 mord per 100 000 personer.