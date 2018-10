Skottfri helg i New York

New York upplevde en ovanligt tyst helg. Inte en enda rapport om skottlossning eller mord ägde rum, vilket är första gången på 25 år, uppger polisen. - Det är första gången på decennier och något som inte bara NYPD (New Yorks poliskår), utan alla New York-bor kan vara stolta över, säger James O'Neill vid polisen.(TT)