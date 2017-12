Kvinnan greps på flygplatsen i Hurghada, Egypten, i oktober efter att hon försökte föra in 250 tabletter Tramadol, ett smärtstillande läkemedel som liknar morfin, in i landet. Hon hävdar att hon inte planerade att sälja tabletterna utan att hon hade med sig dem till sin partner som har problem med ryggen, skriver The Guardian.

Enligt kvinnans advokat, Mohamed Osman, valde domaren att inte använda kvinnans tolk under rättegången, något som skapade stora problem.

– Huvuddomaren bad en av de andra domarna att (på engelska) fråga kvinnan om hon sålt eller handskats med narkotika. Domarens fråga var en annan, då han sade "Du står anklagad för att sälja narkotika". Hon svarade "ja, jag anklagas för det". Hennes svar översattes sedan till huvuddomaren som om hon erkände brottet, säger advokaten.

Kvinnan blev mycket upprörd över feltolkningen av hennes svar och grät öppet i rätten. Rättegången avbröts och flyttades fram. Kvinnan har krävt att hennes egen tolk används eller att hon får en officiell tolk med sig i rättsalen när förhandlingarna återupptas i dag.

Tramadol är narkotikaklassat i Egypten och straffet för narkotikasmuggling i landet är upp till 25 års fängelse, eller i ovanliga fall dödsstraff.

– Det är väldigt farligt att ha en domare som har svårigheter med det engelska språket, när det är en brittisk medborgare som står åtalad, och det handlar om ett brott som kan leda till dödsstraff, säger Mohamed Osman.