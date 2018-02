Vännens erfarenheter räddade liv i Florida

– Folk säger till mig att det är ett sådant otroligt sammanträffande att jag har en nära vän som har varit med om samma sak. Jag är så arg för att någon har behövt uppleva det här förskräckliga, säger Haneski, som jobbar i skolans bibliotek.

För fem år sedan sköt en 20-åring ihjäl 26 barn och vuxna på Sandy Hook-skolan i staden Newtown i delstaten Connecticut. Yvonne Cech, Diana Haneskis nära vän, var då bibliotekarie på skolan och stängde in 18 barn och fyra andra vuxna i ett förråd medan skjutningen pågick.

– Hon var där den dagen på Sandy Hook och tack vare henne visste jag vad jag skulle göra, säger Haneski.

Klev över kroppar

Så fort Haneski fick larmet i skolbiblioteket i onsdags, redan innan hon hörde någon skottlossning, ropade hon åt eleverna: "In här! Kom in här!". Hon fick in 50 elever och fem vuxna i ett förråd i anslutning till biblioteket. Samtidigt hörde hon på kommunikationsradion att någon gick omkring och sköt.

Vissa ur personalen trodde att det var en övning, eftersom alla nyligen hade fått utbildning i vad de skulle göra om någon sköt på skolan. Enligt Haneski klev en lärare över livlösa kroppar i tron att det rörde sig om dramaelever med fejkblod.

"Höll koll"

Haneski förstod däremot direkt att det var allvar. Hon sade åt eleverna att hålla sig på golvet i förrådet, släckte lampan och täckte för fönstren.

– Jag höll koll på glipan mellan dörren och golvet för att kunna se om skytten gick förbi, säger hon.

Vännen Yvonne Cech, som upplevde skjutningen för fem år sedan, uppmanar nu president Donald Trump att se över vapenlagarna.

– Om inte lagarna ändras kommer alla att få uppleva samma sak som vi, någon gång, säger hon, och får medhåll av Haneski:

– Vi gjorde precis som vi tränats att göra. Trots det hände det här. Trots det var det 17 personer som inte kom hem efter skolan.